Starkregen erwartet: Hochwassersituation in Linz bleibt angespannt

Bereits in den vergangenen Tagen hat es hunderte Einsätze wegen Hochwassers und Überflutungen in Oberösterreich gegeben. Aufgrund der starken Regenfälle in Deutschland sowie teilweise in Österreich haben Donau und Inn Hochwasser geführt und sind teilweise sogar über die Ufer getreten. Daher musste im Land auch der Hochwasserschutz aufgebaut werden.

Am Wochenende wird wieder mit Starkregen gerechnet

Und die Lage bleibt weiter angespannt, erwartet man doch am Wochenende wieder Starkregen in Tirol, im Einzugsgebiet des Inn. „Deswegen wird mit dem ursprünglich geplanten Abbau der Phase 2 des Mobilen Hochwasserschutzdammes noch gewartet. Die Elemente verbleiben auf jeden Fall bis nach dem Wochenende“, erklärt die Stadt Linz aus diesem Grund.

Zufahrtsbereiche zum Donaupark Urfahr bleiben geschlossen

Außerdem bleiben aus Sicherheitsgründen die Zufahrtsbereiche zum Donaupark Urfahr geschlossen. Die Durchfahrt von der Rudolfstraße entlang der Oberen Donaustraße ist bis auf Weiteres jedoch in den Morgenstunden möglich, um die Verkehrsspitzen bewältigen zu können.

„Experten stehen laufend mit Wetterdiensten in Kontakt“

„Die zuständigen Experten der Stadt Linz stehen laufend mit Wetterdiensten sowie den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich in Kontakt, evaluieren die Lage und reagieren umgehend auf Änderungen der Situation. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern aller eingesetzten Geschäftsbereiche für ihre wichtige Arbeit“, betont die für Hochwasserschutz zuständige Stadträtin Eva Schobesberger.