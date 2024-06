Ertappt: Villacher Hobbydetektiv stellte Friedhofsdiebin (84) eine Falle

Am Zentralfriedhof

„Mich hat es einfach geärgert, ich habe beim Grab meiner Familie am Zentralfriedhof eine teure Kerze installiert, die plötzlich weg war“, polterte er los. Wegen des Ärgers über den Verlust, kam er auf die Idee, den Tätern eine Falle zu stellen. „Ich kaufte extra die teuerste Kerze, schön geschmückt drumherum und baute an der Unterseite, dort, wo auch die Batterien für das Dauerlicht installiert waren, einen GPS-Tracker ein“, erzählt der Draustädter, mit dem Miss Marple ihre Freude gehabt hätte, exklusiv 5 Minuten.

GPS-Tracker in Friedhofskerze versteckt

Es dauerte nur einige Wochen, dann schlug der Sender, der mit dem Handy verbunden war, Alarm: „Gestern am Abend als ich mich schlafen legen wollte, erschien plötzlich die Warnung, dass der Standort am Friedhof sich verändert hat, die Kerze wohl abtransportiert worden war. So gegen Mitternacht fuhr ich dann zu der Adresse, die mir der Peilsender angezeigt hatte“, erzählt der Hobbydetektiv weiter. Dort stand dann ein Auto vor einem Haus. „Ich sagte mir, da komme ich morgen dann mit der Polizei vorbei, fuhr heim und legte mich zufrieden schlafen.“

©Pixabay / Goran Horvat Mit einem GPS-Tracker in einer Kerze überführte er die Pensionistin.

Festnahme mit nassen Haaren und Lockenwicklern

Heute, Donnerstag, kam es dann zu gerade skurrilen, operettenhaften Szenen. „Um neun Uhr schickte mir der Sender eine neue Adresse. Ich fuhr dort hin und stellte fest, dass das Auto vor einem Friseur in der Maria Gailer Straße geparkt war. Es wurde also Zeit, die Polizei einzuschalten.“ Als er das erzählte, kamen dem Villacher dabei die Tränen – vor Lachen! Der Grund: Die Beamten gingen zum Friseur, bei dem sich die Diebin gerade die Haare waschen ließ und baten sie, den Kofferraum ihres Wagens zu öffnen. Mit nassen Haaren und Lockenwicklern kam sie der Aufforderung nach und dort lag dann auch das Diebesgut.

Versuchte alles abzustreiten

„Himmelswillen, was liegt denn da, das habe ich noch nie gesehen“, versuchte sich die rüstige Greisin, mit einem in Villach sehr bekannten Namen, herauszureden. Leugnen half da nichts mehr, sie durfte sich noch die Haare trockenen lassen und musste dann den Platz beim Friseur mit einem zur Einvernahme bei der Polizei tauschen. Man vermutet, dass der nächtliche Ausflug der Frau auf den Friedhof kein Einzelfall gewesen sein könnte.

