Spiel auf Zeit: Kritik an angekündigter Volksabstimmung zur Stadionfrage

Am 21. Mai präsentierte der Stadionausschuss in Graz die Früchte seiner Arbeit (wir berichteten). Dabei wurden zwei mögliche Szenarien erörtert und für beide Optionen Machbarkeitsstudien angekündigt. Einerseits steht der Ausbau der Merkur Arena in Liebenau zur Debatte, andererseits wird die Errichtung eines neuen Stadions am Nahverkehrsknoten Puntigam diskutiert.

Volksbefragung oder Volksabstimmung soll kommen

Wie Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung bekannt gab, ist die Koalition durchaus für eine Mitbestimmung des Volkes in der Stadionfrage offen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass eine Volksbefragung oder -abstimmung erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudienergebnisse angedacht sei, also frühestens 2025. Dies wurde gegenüber der Kleinen Zeitung damit begründet, dass erst dann genügend Informationen vorliegen würden, um der Bevölkerung eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen.

KFG fordert rasche Volksbefragung

Wie der Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsclubs (KFG) Alexis Pascuttini in einer Presseaussendung mitteilt, will der Club in der Gemeinderatssitzung am nächsten Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag einbringen und eine Volksbefragung zur Stadionthematik noch vor den Landtagswahlen einfordern. Er äußert Bedenken, dass „dass die Koalition sich hier wieder der Verantwortung entziehen will und die Volksbefragung ins Unendliche herauszögern will“ und verweist darauf, dass bisherige Deadlines und Zeitangaben von der Koalition nicht eingehalten worden seien.

Hohensinner spricht von „unerledigten Hausaufgaben“

Auch der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) findet kritische Worte für das Handeln der Koalition in Bezug auf die Stadionthematik: „Seit 2021 betreibt die Koalition ein unwürdiges Spiel auf Zeit, das jetzt in der Ankündigung einer Volksbefragung für 2025 ihren Höhepunkt findet.“ Und weiter: „Während Sturm und GAK gerade einen Höhenflug erleben und sportliche Höchstleistungen abliefern, stecken KPÖ, SPÖ und Grüne tief im politischen Tabellenkeller fest.“

NEOS wollen Abstimmung nach Schweizer Vorbild

Auch die NEOS meldeten sich in einer Pressaussendung zu den neuesten Entwicklungen in der Stadioncausa zu Wort und setzen sich für eine Informationskampagne nach Schweizer Vorbild vor der Volksbefragung ein. Im Landtag wollen sie einen Antrag stellen, in dem sie ein verpflichtendes Abstimmungsheft mit allen relevanten Zahlen, Daten und Fakten zur Stadionfrage fordern. Dieses soll allen Bürgern frei zur Verfügung stehen. „Es ist dringend notwendig und höchste Zeit, den Grazer und Grazerinnen im Vorfeld von Volksbefragungen und Volksabstimmungen umfangreiche und objektive Informationen zugänglich zu machen. Auch um politischen Fake News den Kampf anzusagen”, sagt NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 11:37 Uhr aktualisiert