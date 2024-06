16 Ehrenamtliche aus Villach wurden mit Kärntner Lorbeeren gerühmt

16 Vertreter des Villacher Pensionistenverbandes wurden mit Kärntner Lorbeeren in Silber und Bronze ausgezeichnet.

16 Vertreter des Villacher Pensionistenverbandes wurden mit Kärntner Lorbeeren in Silber und Bronze ausgezeichnet.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 11:45 / ©LPD Kärnten/Bauer

Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) ist eine österreichische unabhängige und gemeinnützige Interessengemeinschaft von älteren Menschen. In Kärnten gehören dem Verband rund 41.000 Mitglieder an, die Bezirksorganisation Villach umfasst rund 7.000 Personen und wird seit kurzem von Christine Sitter geleitet.

Kärntner Lorbeeren für ehrenamtliche Tätigkeit

Am Mittwoch wurden nun 16 Seniorenvertreterinnen und -vertreter des Villacher Verbandes für ihre ehrenamtliche Arbeit mit Kärntner Lorbeeren in Silber und Bronze ausgezeichnet. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ). Kaiser hob in seinen Dankesworten die wichtige und engagierte Arbeit der Seniorenvertreter hervor. Bei den gestrigen Ehrungen anwesend war auch Günther Tschachler als früherer Bezirksvorsitzender von Villach. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikschule Katolnig.