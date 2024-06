Symptome & Co.: Neue Corona-Variante „KP.2“ am Vormarsch

Die neueste Corona-Variante "KP.2" ist auch in Österreich am Vormarsch.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 11:47 / ©Pixabay

Ende Mai hat die neue Corona-Variante „KP.2“ fast schon ein Drittel der Fälle ausgemacht, auch in Österreich ist sie mittlerweile am Vormarsch und nimmt, wie aus Daten des Abwassermonitorings ersichtlich ist, zu. Dieser Trend zeichne sich weltweit ab, meint etwa auch Virologin Monika Redlberger-Fritz gegenüber „heute.at“. Was gilt es jetzt aber bei der neuen Variante zu beachten und wie merke ich, ob ich selbst davon betroffen bin?

Welche Symptome hat KP.2?

Überraschungen dürfte es bei den Symptomen jedenfalls nicht geben. Zu diesen sollen Fieber, Husten, Schüttelfrost und Körper- oder Muskelschmerzen gehören, auch die Verläufe können eine Bandbreite von leicht bis schwer haben. Ob die neue Variante nun aber auch den Immunschutz umgehen und dementsprechend genesene oder geimpfte Personen infizieren kann, ist aktuell noch nicht klar. Jener Impfstoff, der im Herbst dann am Markt sein wird, soll jedenfalls bereits auf die neuen Varianten zugeschnitten sein.

Welche Menschen sind am stärksten betroffen von KP.2?

Jene Gruppen, die weiterhin das größte Risiko auf einen schweren Verlauf und/oder in weiterer Folge Komplikationen haben, sind weiterhin die selben. Dabei handelt es sich um ältere Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. Betroffenen wird empfohlen, Paxlovid einzunehmen – allerdings nur, wenn man an Corona tatsächlich erkrankt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 12:36 Uhr aktualisiert