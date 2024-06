Hausgeburt: Der kleine Jonas Elian war fast zu schnell für die Rettung

Im Morgengrauen des 16. Mai ging in der Wiener Rettungsleitstelle ein ganz besonderer Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung: der aufgeregte Floridsdorfer Marcel. Die Wehen bei seiner Frau waren bereits so stark, dass eine eigene Fahrt in Krankenhaus unmöglich war, erklärt nun die Berufsrettung Wien in einer Aussendung.

„Wir waren überrascht, wie weit die Geburt bereits fortgeschritten war“

„Ich war vorher sogar noch mit dem Hund spazieren. Wir dachten nicht, dass die Geburt so schnell voranschreiten würde“, schildert der Vater. Ein Team des Samariterbund Wiens traf kurz darauf ein und stellte fest: Der kleine Bub hatte es noch viel, viel eiliger. „Wir kamen in die Wohnung und waren überrascht, wie weit die Geburt bereits fortgeschritten war“, erzählt Sanitäterin Lisa, die gemeinsam mit den beiden Sanitätern Maxwell und Loris im Einsatz war. Mama Nike lag am Boden und hatte bereits Presswehen.

Abtransport ins Spital war nicht mehr möglich

Kurz darauf traf das Team der Berufsrettung Wien ein und machte allen klar: Das Kind wird jetzt kommen! „Da die Presswehen bereits eingesetzt hatten, war ein Abtransport ins Spital nicht mehr möglich“, erklärt Notfallsanitäter Markus. Und tatsächlich: Kurz nach 5 Uhr war es dann soweit. Der kleine Jonas Elian erblickte gesund und munter mit 48 Zentimetern und 2.600 Gramm das Licht der Welt. Für die frischgebackene Mutter und den kleinen Buben ging es daraufhin in die nächstgelegene Klinik.

©Berufsrettung Wien Zwei Wochen nach der Geburt kamen alle noch einmal zusammen.

„Die Nachgeburt dauerte länger als die tatsächliche Geburt“

Zwei Wochen später bedankte sich die Familie nun persönlich bei den Teams der Berufsrettung Wien und des Samariterbund Wiens. Für Mama Nike war es bereits die zweite Geburt, aber auch für die ausgebildete Sanitäterin eine unvergessliche Erfahrung. „Von der ersten Wehe bis er dann da war, waren es 45 Minuten. Die Nachgeburt dauerte länger als die tatsächliche Geburt“, schmunzelt sie.