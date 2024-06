Das sind die Sieger des Energy Globe STYRIA AWARDS 2024

Rubrik Anwendung: Gewinner ist das Anton Paar Technologiezentrum am Headquarter in Graz. Der Neubau vereint modernste Gebäudetechnik mit einer nachhaltigen Bauweise und einem langfristig umweltfreundlichen Betrieb und setzt damit neue Maßstäbe bei der Gestaltung energieeffizienter Gebäude. Die innovative Kombination aus einer solarthermischen Eis-Energiespeicheranlage, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen ermöglicht eine Einsparung von rund 43 Prozent an Primärenergie für Heizung und Kühlung. Zwei Atrien durchfluten die Innenräume mit Tageslicht und reduzieren so den Bedarf an künstlicher Beleuchtung. Im Vergleich zu konventionellen Umsetzungen werden so CO 2 -Emissionen eingespart und die Betriebskosten auf ein Minimum reduziert.

Rubrik Forschung: Der Sieg geht an das Large Engines Competence Center (LEC) in Graz für die experimentelle Untersuchung von geeigneten Konzepten für großvolumige Motoren auf Basis von grünem Ammoniak. Grüner Ammoniak gilt als aussichtsreiche Alternative für den Transport von grüner Energie, für die Speicherung von Überschusselektrizität sowie als Kraftstoff für Schiffs- und Lokomotivantriebe und könnte damit ein Schlüssel der Energiewende sein. Das LEC hat dieses Potenzial frühzeitig erkannt und nach umfangreichen Vorarbeiten als erster Forschungsstandort in Europa eine Ammoniakforschungsinfrastruktur aufgebaut. In Kooperation mit INNIO Jenbacher soll bis 2025 ein erster Ammoniak-Vollmotor in Betrieb gehen. Damit leistet das LEC wichtige Pionierarbeit in der Nutzung von E-Fuels für klimaneutrale Großmotoranwendungen.

Rubrik Kommunen: Hier holten sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf gemeinsam mit Kabarettist Seppi Neubauer den begehrten Preis für eine Klimakommunikation der anderen Art. Das Klimakabarett „Heiße Liebe“ vermittelt auf humorvolle Art und Weise nicht nur Wissen rund um klimarelevante Themen, sondern motiviert das Publikum, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen und ihr eigenes Handeln zu hinterfragen.

Rubrik Jugend und Bildung: Den Sieg in dieser Kategorie holte sich das Drama and Dance Ensemble der Mittelschule Laßnitzhöhe. Mit ihrem bereits mehrfach ausgezeichneten Theaterstück „BEYOND the WALLS“ macht die Theatergruppe auf unmenschliche Arbeitsbedingungen, Überproduktion, Energie- und Ressourcenverbrauch in der Welt der Mode aufmerksam. Eine Fabrikhalle wird dabei zum Schauplatz der zeitkritischen Performance. Das Stück wurde von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihrer Lehrerin Eva Scheibelhofer-Schroll eigenständig entwickelt und inszeniert.

Rubrik Mobilität: Hier gewann die einzigartige Initiative „Weiz fährt GRATIS Zug“. Seit 1. März 2024 sind Passagiere innerhalb der Gemeindegrenzen kostenfrei mit dem Zug unterwegs. Dieses Gratisangebot gilt für alle Fahrgäste und erstreckt sich von der Haltestelle Weiz Nord bis zur Station Weiz-Preding im Süden. Damit setzt Weiz ein klares Bekenntnis für eine zukunftsorientierte Stadtgestaltung und bietet dadurch eine echte Alternative zum eigenen Auto in der Stadt.