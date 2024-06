In leerstehendem Haus geschlafen: Polizei nimmt „Einbrecher“ fest

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden alarmiert, da ein 70-Jähriger gestern Abend, gegen 19.30 Uhr, eine Frau und einen Mann in seinem leerstehenden Haus bemerkte. Die beiden, ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger und eine 30-jährige ungarische Staatsangehörige, konnten am Tatort vorläufig festgenommen werden. Bei der Vernehmung stritten sie den Tatvorwurf des Einbruchsdiebstahles ab und gaben an, lediglich in dem Haus geschlafen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide auf freiem Fuß angezeigt, berichtet die Polizei.