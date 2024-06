Grazer Holding-Mitarbeiter fährt zur Schneepflug-EM

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 13:30 / ©Land Steiermark/Bektas

Zwei Tage lang stand das ARBÖ-Fahrtechnikzentrum in Ludersdorf bei Gleisdorf im Zeichen der „Schneepflug-Artisten”. Und nach dem Finaltag der 3. Staatsmeisterschaften im Schneepfluggeschicklichkeitsfahren am 5. Juni waren sich die Veranstalter Martin Nigitz (Holding Graz) und Gerhard Fürböck vom Straßenerhaltungsdienst Steiermark (STED) einig: „Bis auf das heftige Gewitter am Dienstagnachmittag war es ein perfekter Wettkampf. Es gab bei den UNIMOG (Akronym für „Universal-Motor-Gerät“, Anm.) keine Defekte, die 33 Teilnehmer zeigten sich vom Veranstaltungsort und der Veranstaltung durchwegs begeistert.”

©Land Steiermark/Bektas Eine Herausforderung war die Ringaufnahme mit einem UNIMOG 423.

Bronze für Meierhofer

Teilgenommen haben Vertreter aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Steiermark sowie der ASFINAG und dem Städtebund. Die besten zwölf vom Dienstag durften gestern noch jeweils zwei Mal die 14 Hindernisse bewältigen. Gold und Silber gingen dabei nach Niederösterreich, den dritten Platz sicherte sich John Meierhofer von der Holding Graz. „Nachdem sich die ersten drei für die Europameisterschaft Ende September in Deutschland qualifizieren, können wir schon die Anreise Richtung Frankfurt planen”, freut sich Burkhard Steurer, Chef des Straßenerhaltungsdienstes bei der Holding Graz.

©Land Steiermark/Bektas Christian Ringdorfer (STED) landete in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz.

Blech für Straßenmeisterei Gröbming

Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdienstes des Landes Steiermark, hingegen war ein wenig zwiegespalten: „Unser Christian Ringdorfer von der Straßenmeisterei Gröbming belegte zwar den hervorragenden vierten Platz, am Ende fehlten 40 Punkte für die Euro-Qualifikation. Aber alle fünf Burschen haben uns würdig vertreten.”

Endergebnis 1. Stefan Kapfinger (NÖ, Meisterei Gänserndorf)

2. Reinhard Pfeiffer (NÖ, Meisterei Wolkersdorf)

3. John Meierhofer (Holding Graz)