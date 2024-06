Begräbnis von Brigitte Bierlein am 14. Juni: So wird es ablaufen

Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein wird am 14. Juni begraben.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024

Das Kanzleramt hat heute, drei Tage nach dem Tod von Österreichs erster Kanzlerin Brigitte Bierlein, mitgeteilt, wie ihre Trauerfeierlichkeiten ablaufen werden. Am 14. Juni soll sie dabei begraben werden, wobei der Sarg von 7 bis 10 Uhr an dem Tag aufgebahrt wird. Die Trauerfeier soll von Dompfarrer Toni Faber geleitet werden, auch die Bevölkerung kann sich anschließend von Ex-Kanzlerin Bierlein verabschieden.

Eine Stunde später startet Requiem

Reden beim darauf folgenden Requiem, das eine Stunde danach starten soll, werden unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dem Präsidenten des Verfassungsgerichstfhofs, Christoph Grabenwarter, und Bundeskanzler Karl Nehammer gehalten.

Wer war Brigitte Bierlein?

Neben ihrer „Rolle“ als Österreichs erster Kanzlerin, zu der sie von Bundespräsident Van der Bellen nach dem Ibiza-Skandal ernannt wurde, war sie zwischen 2018 und 2019 unter anderem auch Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Zudem arbeitete sie für die Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft Wien und die Generalprokuratur. Am Montag, den 3. Juni 2024, ist sie dann nach kurzer schwerer Krankheit verstorben – kurz bevor sie 75 Jahre alt wurde und genau an jenem Tag, an dem sie vor fünf Jahren als Bundeskanzlerin angelobt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 14:09 Uhr aktualisiert