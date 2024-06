Wieder Wolf im Raum Villach zum Abschuss freigegeben

Seit Jahren lebt am Hausberg der Villacher ein kleines Wolfsrudel, das nur dadurch aufgefallen war, dass es Wildschweine, die großen Flurschaden anrichteten, vertrieben hatte. Dazu wurden zwei Jungwölfe von Auto überfahren und einer, der einem Haus zu nahe kam, als Risikotier abgeschossen. Gejagt darf er im Stadtgebiet von Villach, Fellach, der Almgemeinschaft Villacher Alpe, bis nach Vorderberg und Feistritz im Gailtal werden.

©Screenshot Land Kärnten | Die entsprechende Verordnung des Landes. ©Screenshot Land Kärnten | Hier sind die Gebiete aufgelistet, in denen der Wolf gejagt werden darf.

Das sagt Verein gegen Tierfabriken zu Wolfsabschüssen

„Natürlich wieder ein Risikowolf, der einem Haus zu nahe gekommen ist, die alte Leier halt“, so ein Mitarbeiter von Martin Balluch, Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT). Und: „Gruber macht trotz des strengen Schutzes auch nicht Halt davor, während der Elternzeit, also jetzt, Wölfe abschießen zu lassen. Egal ob Rüde oder eine führende Fähe.“ Zuletzt wurde, wie berichtet, ein Wolf im Stadtteil Goritschach erlegt. Auch in Heiligengeist gab es Sichtungen. Balluch: „Mit seinen Abschussverordnung zeigt das Land Kärnten seinen Bürgern, wie wenig man sich eigentlich an EU-Gesetze zu halten braucht oder sie einfach umgehen kann. Tolles Vorbild, das man da bekommt.“ Wegen der Abschüsse bereitet Brüssel nun ein Strafverfahren gegen Österreich vor.