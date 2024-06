Gastro-Großhändler „Transgourmet“ eröffnet schon bald in Klagenfurt

35 Millionen Euro wurden in die Errichtung des neuen Transgourmet-Standortes in Klagenfurt investiert – 5 Minuten berichtete – nun steht der Großhändler kurz vor der Eröffnung! Auf einer 3.200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden rund 19.000 Artikel erhältlich sein, darunter Fisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse, Spezialitäten für die Hauben-Gastronomie und umfangreiche Bio- und Nachhaltigkeits-Angebote. Bewusst forciert werden soll dazu die Kooperation mit regionalen Lieferanten.

80 neue Arbeitsplätze

Auch werden von Beginn an 80 neue Arbeitsplätze in der Kärntner Landeshauptstadt geschaffen. „Im Vollbetrieb werden über 120 Mitarbeitende in Klagenfurt tätig sein“, heißt es am heutigen Donnerstag seitens des Unternehmens. Mehr wird am kommenden Donnerstag, dem 13. Juni 2024, im Rahmen einer Pressekonferenz verraten. 5 Minuten ist natürlich für euch mit dabei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 14:30 Uhr aktualisiert