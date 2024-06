Grazer qualifiziert sich für Europameisterschaft im Schneepflugfahren

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 15:27 / ©Land Steiermark/Bektas

Die Veranstalter Martin Nigitz (Holding Graz) und Gerhard Fürböck (STED) waren mit dem Verlauf des Wettbewerbs sehr zufrieden: „Abgesehen von einem heftigen Gewitter am Dienstagnachmittag war alles perfekt. Es gab keine Defekte an den UNIMOG-Fahrzeugen, und die 33 Teilnehmer waren vom Veranstaltungsort und der Veranstaltung begeistert.”

Erfolge und Qualifikationen

Die besten Zwölf vom Dienstag mussten am Finaltag noch einmal zwei Runden mit jeweils 14 Hindernissen bewältigen. Gold und Silber gingen an Vertreter aus Niederösterreich, während John Meierhofer von der Holding Graz sich den dritten Platz sicherte. Damit qualifizierte er sich für die Europameisterschaft Ende September in Deutschland. „Wir können bereits die Anreise Richtung Frankfurt planen”, freute sich Burkhard Steurer, Chef des Straßenerhaltungsdienstes bei der Holding Graz.

Steirische Teilnehmer glänzen

Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdienstes des Landes Steiermark, zeigte sich stolz auf sein Team: „Christian Ringdorfer von der Straßenmeisterei Gröbming belegte den hervorragenden vierten Platz. Leider fehlten ihm am Ende 40 Punkte für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Dennoch haben alle fünf Teilnehmer aus der Steiermark großartige Leistungen gezeigt.”

Ehrung und Anerkennung

Bei der Siegerehrung lobten LAbg. Wolfgang Dolesch und LAbg. Hubert Lang die Präzision und das Können der Teilnehmer: „Es ist unglaublich und beeindruckend, wie die Teilnehmer den Schneepflug millimetergenau beherrschen.”

Endergebnis der Meisterschaften:

Stefan Kapfinger (NÖ, Meisterei Gänserndorf) Reinhard Pfeiffer (NÖ, Meisterei Wolkersdorf) John Meierhofer (Holding Graz) Christian Ringdorfer (Meisterei Gröbming) Thommy Hecher (Holding Graz) Thomas Kainz (Holding Graz) Harald Hofer (Holding Graz) Johann Schupfer (Meisterei Gröbming) Leo Gappmaier (Meisterei Murau) Gernot Windhaber (ASFINAG, Bruck/Mur) Christoph Stenitzer (Meisterei Gröbming) Peter Langmaier (Meisterei Gröbming)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 16:01 Uhr aktualisiert