Zu heiß gelaufen: Magenta ruft diese Handy-Ladegeräte zurück

„In zwei Fällen ist es bei Geräten zu übermäßiger Hitzeentwicklung gekommen“, heißt es in dem Rückruf. Um Risiken nun zu vermeiden, werden Betroffene gebeten, das zurückgerufene Produkt direkt in einem Magenta-Shop zurückzugeben. „Vom Rückruf betroffen sind alle Geräte, die zwischen Dezember 2023 und Juni 2024 in einem Magenta Shop in Österreich erworben wurden. Eine umfangreiche Testung wurde bereits angestoßen“, so Magenta weiter.

Kaufpreis zurück plus Gutschein

Bringt man es nun zurück, bekommt man nicht nur den Kaufpreis erstattet, betroffene Kunden erhalten noch einen minus 30 Prozent Gutschein auf das Smartphone-Zubehör im Magenta Shop. Die vom Rückruf betroffenen Produkte findet ihr in der Infobox unten.