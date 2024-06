136.000 Blitze im Mai: „Gewitterhochsaison“ hat schon begonnen

Während Niederösterreich mit über 37.000 Blitzen im Mai deutlich auf Nummer eins gelegen ist, hat es auch in der Steiermark (fast 32.000), in Oberösterreich (fast 29.000) und im Burgenland (über 23.000) jeweils über 20.000 Mal geblitzt. Die übrigen Bundesländer folgen mit Respektabstand und jeweils weniger als 10.000 Blitzen im Mai dahinter. Am wenigsten Blitze wurden in Wien (973 im Mai) gezählt.

Hier war die Blitzdichte am höchsten

Die Bezirke mit der höchsten Blitzdichte waren aber übrigens im Nordburgenland. So waren es in Eisenstadt 6,3 Blitze pro Quadratkilometer, in Oberpullendorf 5,9 und in Rust und Eisenstadt-Umgebung 5,8 Blitze pro Quadratkilometer. In Summe waren es in Österreich 136.305 Blitzentladungen, die vermerkt wurden. Obwohl man 15 Prozent über dem zehnjährigen Mittel liegt, ist man doch auch deutlich unter dem blitzreichsten Mai (2018 mit 330.000 Entladungen).

Regionale Verteilung zeigt größere Unterschiede

Die regionale Verteilung in Österreich zeigt wie üblich aber größere Unterschiede, so war die Blitzhäufigkeit im Osten des Landes teils überdurchschnittlich, im Westen hat es dafür teils deutlich weniger Gewitter als sonst gegeben. Grund dafür war auch Schnee, der im Hochgebirge teilweise noch gelegen ist, was die Neigung zu Wärmegewittern verringert, so die „Unwetterwarnzentrale“ in ihrem Bericht.

©Screenshot ubimet / Unwetterwarnzentrale Regional sind deutliche und starke Unterschiede bei der Blitzverteilung in Österreich im Mai zu sehen.

Tornado in Graz gesichtet

Mit mehr als 28.000 Blitzen war der 25. Mai übrigens jener Tag mit den meisten Blitzen im Mai. Dahinter folgen der 6. und der 21. Mai mit jeweils noch über 15.000 Entladungen. Am meisten in Erinnerung geblieben dürften im Mai aber wohl nicht die Blitze sein. Am 21. Mai wurde nämlich im Grazer Stadtteil Eggenberg ein Tornado gesichtet, der sich in Richtung Plabutsch bewegt hat. Lokal dürfte es dabei Windspitzen von bis zu 150 km/h gegeben haben.