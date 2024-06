Neues Ranking: Österreichische Universitäten im Abwärtstrend

Im aktuellen QS World University Ranking 2025 haben fünf von acht österreichischen Universitäten an Boden verloren. Die Universität Wien erreichte mit Rang 137 die beste Platzierung, musste jedoch im Vergleich zum Vorjahr (Platz 130) einige Ränge einbüßen. Die Technische Universität (TU) Wien fiel ebenfalls zurück und landete auf Platz 190 (vorher 184), wie Medien berichteten.

Uni Innsbruck, TU Graz und Uni Salzburg verbessern sich

Die Universität Innsbruck hingegen erzielte einen deutlichen Sprung nach vorne, von Platz 362 auf 309. Auch die TU Graz konnte sich leicht verbessern und erreichte Rang 413. Für die Johannes-Kepler-Universität in Linz ging es leicht nach unten auf Platz 472. Die Universität Salzburg machte einen Sprung nach vorne und liegt nun auf den Plätzen 601–610. Die Universität Klagenfurt folgte auf den Plätzen 611–620. Das Schlusslicht bildet die Universität Graz, die auf den Plätzen 671–680 rangiert.

Österreichische Hochschulen im Ranking

2025 Rang 2024 Rang Hochschule 137 130 Universität Wien 190 184 Technische Universität Wien 309 362 Universität Innsbruck 413 421 Technische Universität Graz 472 446 Johannes Kepler Universität Linz 601-610 681-690 Paris Lodron Universität Salzburg 611-620 580 Universität Klagenfurt 671-680 661-670 Karl-Franzens-Universität Graz

Internationale Anerkennung

Das QS-Ranking bewertet über 1500 Universitäten nach neun Indikatoren. Österreichs Universitäten wurden besonders für ihre internationalen Lehrkräfte und Studierenden gelobt. Die Universität Innsbruck rangiert beim Anteil internationaler Studierender auf Platz 27 weltweit, die höchste Punktzahl für eine österreichische Institution.

Stärken und Schwächen

Die akademische Reputation, die etwa 30 Prozent des Rankings ausmacht, sieht die Universität Wien mit Platz 89 am besten positioniert. Herausforderungen bestehen jedoch bei der Forschung: Viele österreichische Universitäten fielen bei den Zitationen pro Fakultät zurück. Die TU Wien verzeichnete einen Rückgang der Zitationen um neun Prozent und schaffte es nicht mehr unter die Top 100 weltweit, sondern landete auf Platz 139.

Wenig Bewegung an der Spitze

Weltweit bleibt das Massachusetts Institute of Technology (MIT) an der Spitze, gefolgt vom Imperial College London, das auf den zweiten Platz kletterte. Die University of Oxford und die Harvard University belegen weiterhin die Plätze drei und vier. Die University of Cambridge folgt auf Platz fünf. Das California Institute of Technology (Caltech) schaffte es als einzige neue Universität in die Top Ten.

Top-10-Universitäten der Welt

2025 Rang 2024 Rang Hochschule Standort 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 2 6 Imperial College London Großbritannien 3 3 University of Oxford Großbritannien 4 4 Harvard University USA 5 2 University of Cambridge Großbritannien 6 5 Stanford University USA 7 7 ETH Zürich Schweiz 8 8 National University of Singapore (NUS) Singapur 9 9 UCL Großbritannien 10 15 California Institute of Technology (Caltech) USA

Die beste Hochschule Kontinentaleuropas bleibt die ETH Zürich, die erneut Platz sieben belegt. Die USA dominieren weiterhin das Ranking mit 197 gelisteten Einrichtungen, gefolgt von Großbritannien mit 90 und China mit 71 Universitäten.