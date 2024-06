Für heiße Sommer: Wien „bekommt“ zwölf „Coole Zonen“

Ein heißer Sommer in der Stadt kann belasten, besonders dann, wenn die eigene Wohnung auch keinen Schutz mehr vor der Hitze bietet. Gerade für vulnerable Gruppen braucht es dann Abkühlungsmöglichkeiten, weshalb die Stadt Wien im Vorjahr die „Coolen Zonen“ in die Pilotphase geschickt hat. Dabei handelt es sich um frei zugängliche Räumlichkeiten, in denen man in kühlen Innenräumen Schutz und Erholung vor großer Sommerhitze findet. Nach der erfolgreichen Pilotphase wurde das Projekt nun auf zwölf Standorte ausgedehnt.

Was ist eine Coole Zone? Coole Zonen sind kühle Räume mit angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Die Räume sind für alle Menschen kostenfrei zugänglich, Konsumzwang gibt es keinen. Sie bieten eine Ruhezone zum entspannen, eine Zone für Austausch (mit Spielen, Zeitschriften und Co.), kalte Getränke, WLAN, Beratungsangebote und Info-Material zu Hitzeschutz und ein WC.

Diese Gebiete sind im Fokus einer Angebotserweiterung

„Für vulnerable Menschen stellen die immer heißer werdenden Sommer eine besondere Belastung dar, umso wichtiger ist es, dass heuer gleich zwölf Coole Zonen ihre Pforten öffnen. Wir haben im Anschluss an die Pilotphase 2023 prioritäre Gebiete identifiziert, die besonders vom Hitzeinsel-Effekt betroffen sind. Diese Gebiete werden zukünftig im Fokus der Angebotserweiterung stehen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„In Wien schauen wir nicht weg“

„In Wien schauen wir nicht weg, sondern sorgen uns darum, dass die Auswirkungen der Hitze bei obdach- und wohnungslosen Menschen zu lindern. Unser vielfältiges und ganzjährig verfügbares Angebot schützt vor Hitze, bietet Abkühlung und wird durch aktive Straßensozialarbeit ergänzt“, so auch Sozialstadtrat Peter Hacker.