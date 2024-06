Ohnmachtsanfall während dem Fahren: Auto kracht gegen Ampel

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 17:05 / ©BJFF-stock.adobe.com

Gegen 09.00 Uhr war die 33-jährige Grazerin mit Familienmitgliedern auf der Petersgasse stadteinwärts unterwegs. Bei einer Verkehrsleitampel, welche zu dem Zeitpunkt Rotlicht anzeigte, hielt die Lenkerin als erstes Fahrzeug an der Haltelinie an. Dann bekam die 33-Jährige ein beklemmendes Gefühl und wurde bewusstlos. In Folge dessen fuhr ihr Fahrzeug (Automatikgetriebe) los und prallte gegen den Mast einer Verkehrsleitampel.

5-jähriger Sohn verletzt sich

Bei dem Vorfall verletzte sich der 5-jährige Sohn, welcher sich am Beifahrersitz befand, leicht. Er wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Ebenso wurde die nicht verletzte 33-jährige Fahrzeuglenkerin für Abklärungen in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Die drei weiteren Insassen (Schwester und zwei Nichten der Fahrzeuglenkerin) wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.