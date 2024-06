Arbeiter (22) kam mit Hand in Handkreissäge: Daumen wurde abgetrennt

Am 6. Juni 2024, gegen 14.20 Uhr geriet ein 22-jähriger Brite in einer Werkstätte in Oberau, mit der Hand in das Sägeblatt einer Handkreissäge. Dabei trennte sich der Mann den Daumen ab. Ein Arbeitskollege setzte einen Notruf ab. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.