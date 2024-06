Brand-Alarm auf der A10: Plötzlich fing das Motorrad Feuer!

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 18:26 / ©Freiwillige Feuerawehr Feistritz/Drau

Während der Fahrt auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach kurz vor der Abfahrt Villach West kam es bei einem Kofferaufbau am Heck eines Motorrades zu einem Brand. Die Feuerwehren Töplitsch und Feistritz an der Drau wurden um 16.11 Uhr alarmiert. Der Fahrer konnte den Brand mit der Hilfe eines weiteren Verkehrsteilnehmers noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die alarmierten Feuerwehren führten eine Nachkontrolle durch und konnten nach Eintreffen der Autobahnpolizei wieder einrücken. Im Einsatz standen zwei Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften.