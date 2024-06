Sommermarkt im Lustgarten: PopUp-Markt findet wieder in Klagenfurt statt

Es werden wieder über 30 Aussteller aus ganz Kärnten dabei sein. Food-Trucks, Musik, Tattoos, Piercing, Yoga Session, Karten legen, Aquarell Workshops und auch für die Fußball-Fans wird gesorgt sein: Es gibt eine Übertragung der Fußball-EM!

Abwechslungsreiches Programm am Freitag und Samstag

Am Freitag beginnt der PopUp Markt um 14 Uhr mit über 30 Ausstellern. Es gibt einen laufenden Aquarell Brush Letting Workshop mit Kinga. Dieser ist für Kinder und Erwachsene. Um 20 Uhr gibt es Live Musik im Cafe mit den „San Francisco Nerds“. Am Samstag geht’s um 12 Uhr weiter mit einer Yoga-Session mit Marion Gruber. Von 15 bis 20 Uhr kannst du den Sommermarkt in vollen Zügen genießen und alle Aussteller und ihre Produkte bestaunen und die Köstlichkeiten ausprobieren. Der Aquarell Brush Lettering Workshop mit Kinga findet auch am Samstag statt und lädt Kinder und Erwachsene zum Mitmachen ein. Ab 18 Uhr kannst du den Abend zu den DJ-Sounds von „KaiserFunkDjoseph“ ausklingen lassen.

©Julia Römer | Aussteller: Stoff&Chic ©Julia Römer | Aussteller: Antin ©Julia Römer | Aussteller: Alles Kas ©Julia Römer | Aussteller: C.Crafted ©Julia Römer | Aussteller: Goldmarie

Das sind die Aussteller von dem diesjährigen SommerMarkt: Alles Kas (Raclette-Brote)

Alles Ocake (Patisserie)

ANTIN naturmanufaktur (Kräuter: Tee, Sirup, Kräutersalze, etc)

avinya Naturkosmetik (Naturcremen)

Brenngeist (Destillerie)

Brigitte Achatz (Keramik)

CADI (Schmuck)

Carginthia (Gin aus Kärnten)

C.Crafted (Kerzen)

Einhornzentrale (Häkelprodukte)

Engelbert Malle (Food Truck- Burger)

Glücksspatz by Heidi (Schmuck)

Goldmarie (Schmuck)

Hex & Stones (Schmuck, Kerzen)

Il cavolobianco (Italienische Spezialitäten)

Kinga (Aquarell Lettering Workshops für Kinder und Erwachsene)

KS Katharina Siegl (Turban)

Marion Gruber (Yoga Session)

Mo‘ Passion.s (ART created with MERAKI)

Natur in your hands (Naturprodukte)

Padma (Karten legen)

Pawacord (Hundeleine, Halsbänder. etc)

Perlenzimmer (Schmuck)

Pyramidenkogel Alpakas (Alpakaprodukte)

SeifenLust (Naturkörperpflege)

SKANDIKDESIGN (Schmuck)

Stoff & Chic (Selbstgenähtes)

Tattoo4ju (Tattoo)

Tod & Teufel (Tattoo)

Kärntner Honigmanufaktur

varománi (Räucherpraktik & Aromamanufaktur)

Wild Eyes (Piercing)

Wolkenstück Accessoires (Schmuck)

W2 – Bio Weinbau Christian Waltl

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 20:08 Uhr aktualisiert