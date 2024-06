Auszeichnung: Großes Ehrenzeichen des Landes Steiermark wurde vergeben

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 20:11 / ©Foto Frankl

In der Aula der Alten Universität überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang am 6. Juni 2024 bedeutende Auszeichnungen an herausragende Persönlichkeiten. Zu den Geehrten gehörten Helmut Marko und Hellmut Samonigg, die das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark erhielten. Barbara Frischmuth, Hubert Schmalix und Rudolf Zechner wurden mit dem Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. Landeshauptmann Drexler betonte in seiner Laudatio die außerordentlichen Verdienste der Geehrten: „Diese Persönlichkeiten haben durch ihr außergewöhnliches Wirken das Selbstverständnis der Steiermark geprägt und tragen entscheidend zur Entwicklung von Wissenschaft, Forschung und Kunst bei.”

Das sind die Preisträger

Helmut Marko, Hotelier und ehemaliger Rennsportler:

Helmut Marko studierte Rechtswissenschaften und promovierte 1967. Seine Leidenschaft galt jedoch dem Rennsport, inspiriert durch seinen Freund Jochen Rindt. 1971 gewann er die 24 Stunden von Le Mans, musste aber nach einem Unfall seine Rennkarriere beenden. Marko baute in Graz ein Hotelimperium auf und wurde ein bedeutender Kunstmäzen. Er gründete ein eigenes Rennteam und wurde Berater bei Red Bull, wo er Talente wie Juan Pablo Montoya förderte. Als Motorsportchef von Red Bull kehrte er 2005 in die Formel 1 zurück und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Region Murtal und der Stadt Graz.

Hellmut Samonigg, ehemaliger Rektor der Med-Uni Graz:

Nach seinem Medizinstudium spezialisierte sich Hellmut Samonigg auf Innere Medizin und Onkologie. Er leitete die Klinische Abteilung für Onkologie und war maßgeblich an der Entwicklung des MED CAMPUS Graz beteiligt. 2015 wurde er zum Rektor der Med-Uni Graz gewählt. Samonigg prägte die Onkologie am LKH-Universitätsklinikum und setzte sich für die Palliativmedizin ein. Unter seiner Leitung wurde 2001 die erste palliativmedizinische Station in Österreich eröffnet.

Ehrenzeichen für Wissenschaft, Forschung und Kunst I. Klasse

Barbara Frischmuth, Schriftstellerin:

Barbara Frischmuth verbrachte ihre Kindheit in Altaussee und studierte in Graz und Wien. Sie veröffentlichte in der Literaturzeitschrift „Manuskripte“ und gehört zum Urgestein des Forums Stadtpark. Frischmuths umfangreiches Werk umfasst Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele und Drehbücher. Ihre Arbeiten thematisieren häufig weibliche Identitätsfindung und Emanzipation.

Hubert Schmalix, Maler:

Hubert Schmalix studierte Malerei in Wien und wurde als Vertreter der „Neuen Wilden“ bekannt. Seine Werke, geprägt von expressivem Pinselstrich und intensiven Farben, sind international anerkannt. Heute lebt er in Los Angeles und seine Kunst ist von signalhaften Primärfarben beeinflusst.

Rudolf Zechner, Biochemiker:

Rudolf Zechner forscht zu den Zusammenhängen zwischen Fettstoffwechselstörungen und Krankheiten. Er entdeckte wesentliche Mechanismen des Fettabbaus in Zellen und deren Rolle bei Stoffwechselkrankheiten. Zechner studierte Biochemie in Graz, wo er heute als Professor für Biochemie am Institut für molekulare Biowissenschaften tätig ist. Seit 2016 ist er Direktor des Forschungsverbands BioTechMed-Graz.

