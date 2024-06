E-Bike trotz Schloss gestohlen: Tausende Euro Schaden

Am 06. Juni 2024, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 14.45 Uhr, stahl eine bisher unbekannte Täterschaft ein im Bereich des Bahnhofes mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesperrtes E-Bike der Marke Genesis“ E-Pro, 2.2 L 29 Zoll, Farbe: schwarz/rot/blau. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Eurobereich. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Westendorf erbeten: TelNr.: 059133/7209