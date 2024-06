Verheerende Kollision auf der B100: Mehrere Verletzte in Villach-Lind

Die Verletzten wurden in das LKH Villach gebracht.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 20:39 / ©5 Minuten

Eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr mit ihrem Auto auf der B100 Drautalstraße in Villach-Lind. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sie ihr Auto abrupt abbremsen. Der hinter ihr fahrende Lenker, ein 18-jähriger Völkermarkter, konnte durch starkes Bremsen eine Kollision gerade noch verhindern. Der hinter dem 18-Jährigen fahrenden Auto-Lenker, ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Auto prallte mit voller Wucht gegen das Auto der 18-Jährigen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 18-Jährigen in das Fahrzeug der 18-Jährigen geschleudert. Alle drei Lenker wurden verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert. Zwei Beifahrer der 18-Jährigen wurden ebenfalls verletzt und in das LKH Villach gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.