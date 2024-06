Bub (15) fuhr mit Mofa gegen Hausfassade: Ins Spital gebracht

Am 6. Juni 2024, gegen 17.25 Uhr lenkte ein 15-jähriger Österreicher sein Motorfahrrad in Weerberg auf der L 301 von Innerweerberg kommend in Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe StrKM 5,79 verlor der 15-Jährige aus bisher unbekannter Ursache in der dortigen S-Kurve die Kontrolle über sein Motorfahrrad, fuhr folglich geradeaus und kollidierte mit der Hausfassade des dortigen Einfamilienhauses. Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 21:17 Uhr aktualisiert