Unwetterwarnung fÃ¼r Wien: Warnstufe Rot

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 21:05

Für die Bundeshauptstadt Wien gilt aktuell Warnstufe Rot. Laut UBIMET-Unwetterzentrale ist bei den nächtlichen Gewittern im Donauraum mit starkem Regen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Das Gewitter trifft gerade auf Wien

Erste Schäden sind bereits sichtbar

Durch den Starkregen und dem Sturm liegen Äste auf den Straßen und den Gehsteigen.

Wetterprognose für Freitag

Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Bereits in den frühen Morgenstunden ziehen im Norden und Westen erste Schauer durch. Im Laufe des Tages nimmt die Neigung zu Schauern und Gewittern im Bergland deutlich zu. Am Nachmittag breiten sich diese auf die Alpennordseite und den Süden aus, begleitet von Starkregen und Hagel. Im äußersten Osten bleibt es voraussichtlich am trockensten und überwiegend freundlich, jedoch ist auch hier lokal ein kräftiges Gewitter nicht ausgeschlossen.

Viele Leute überraschte der Regen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2024 um 21:29 Uhr aktualisiert