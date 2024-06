Sekundenschlaf: Auto überschlug sich in Villach Judendorf

Die 85-jährige Beifahrerin musste mit der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 21:23

Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Auto auf der B 86 Villacher Straße in Villach Judendorf. Der Lenker ist laut eigenen Angaben kurz eingeschlafen und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr die Böschung, stieß gegen eine Einfriedung und fuhr gegen abgelegte Baumstämme. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann blieb unverletzt, seine 85-jährige Beifahrerin wurde allerdings leicht verletzt. Die Frau wurde mit der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Das Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.