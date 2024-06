Familien-Ausflugsziele: Das sind die beliebtesten in Kärnten

Grundlage für die Bewertung waren 15 Millionen Bewertungen ausgewählter Onlineportale sowie tausende Familienbewertungen auf familienausflug.info. In Österreich wird pro Bundesland eine Top zehn der beliebtesten Ausflugstipps ausgewählt. Das beste Ausflugsziel pro Bundesland erhält den Titel „Ausflugsziel des Jahres 2024“, die weiteren neun besten „Top Ausflugsziel 2024“.

Erster Platz: Das Museum St. Veit

Das Ausflugsziel des Jahres 2024 in Kärnten geht an das Museum St. Veit. Dieses Museum ist im Jahr 2004 aus der Zusammenlegung des Verkehrsmuseums und des Stadtmuseums als neues zentrales Museum der Stadt St. Veit an der Glan entstanden. Es versteht sich als Ort der Begegnung und des Austausches, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte der Stadt St. Veit an der Glan und des regionalen Verkehrswesens auf einzigartige Weise erlebbar zu machen.

Platz zwei und drei: Reptilienzoo Nockalm und Familywald am Ossiacher See

Auf Platz zwei hat es der Reptilienzoo Nockalm geschafft. Er besteht seit dem Jahr 1995 und befindet sich in der Gemeinde Reichenau am Rand des Nationalparks Nockberge mitten im Grünen. Er zählt zu den artenreichsten Ausstellungen lebender Giftschlangen in Europa. Mambas, Kobras, Vipern, Klapperschlangen und noch viele mehr kannst du in etwa 110 Innen- und 20 Außenterrarien bewundern. Der dritte Platz geht an den Familywald am Ossiacher See. Der Freizeitpark mitten in der Natur im Buchenurwald ist ein Familienerlebnis für alle Altersklassen. Auf über 30.000 Quadratmetern kommen Action-Fans auf ihre Kosten. Von der Waldachterbahn über Baumhäuser, bis hin zu Erlebniswegen mit verschiedenen Spielstationen: Hier kann sich die ganze Familie austoben. Der Streichelzoo und die spektakulären Baumplattformen bieten ein abwechslungsreiches Erlebnis.