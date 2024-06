Sonnig mit Schauern und Gewittern: Die Wetteraussichten für Wien

Veröffentlicht am 6. Juni 2024, 22:01 / ©pixabay.com

„Bereits am Vormittag bilden sich neuerlich Quellwolken, und am Nachmittag steigt auch wieder die Gefahr von Schauern oder Gewittern“, so die Prognose von GeoSPhere Austria. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen, mit Gewittern kann er vorübergehend auch kräftig auffrischen. Tageshöchsttemperaturen rund 27 Grad.