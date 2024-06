Österreichwetter: Wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Am heutigen Freitag wechseln sich in ganz Österreich Sonne und teils hochreichende Quellwolken ab. „Bereits am späten Vormittag entwickeln sich die ersten Schauer und Gewitter, die sich im Laufe des Nachmittags weiter ausbreiten werden“, so die Prognose von GeoSphere Austria.

Bis zu 28 Grad

Der Wind weht vor allem in der Nordhälfte mäßig aus West. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad, was für angenehme Wärme sorgt, bevor die Schauer und Gewitter einsetzen. Bleiben Sie auf plötzliche Wetterumschwünge vorbereitet und genießen Sie den Tag trotz des wechselhaften Wetters.