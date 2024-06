Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 06:24 / ©5 Minuten

Der 65-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen auf der B86 Villacher Straße in Judendorf unterwegs, als er laut eigenen Angaben kurz einschlief. In der Folge kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab, polterte über die Böschung und stieß gegen dort abgelegte Baumstämme. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Beifahrerin bei Unfall in Villach verletzt

Der Lenker selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. Seine 85-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 06:27 Uhr aktualisiert