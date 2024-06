Polizisten erwischten Einbrecher (20) auf frischer Tat

In St. Peter ob Judenburg klickten am Donnerstagabend die Handschellen.

In St. Peter ob Judenburg klickten am Donnerstagabend die Handschellen.

Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten der Polizeiinspektion Pöls auf einen Mann aufmerksam, der über einen Maschendrahtzaun in Richtung eines Firmengeländes kletterte. „Dort versuchte der Verdächtige in den Seitenkasten eines LKW zu gelangen“, so die Polizisten. Als er die Beamten bemerkte, ergriff er jedoch die Flucht. Sofort nahmen diese die Verfolgung auf und konnten den jungen Mann festnehmen. Am Tatort wurde im Anschluss auch noch Einbruchswerkzeug sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.