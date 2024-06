Rotjacken starten im September in die Champions-Hockey-League

Die Champions Hockey League hat am Donnerstag den Spielplan für den Grunddurchgang der Saison 2024/25 veröffentlicht. Der EC-KAC eröffnet seine fünfte Kampagne auf internaler Ebene mit dem Auswärtsdoppel beim französischen Meister Rouen Dragons und dem schwedischen Grunddurchgangssieger Färjestad Karlstad.

Erstes Heimspiel am 12. September

Zur Heimpremiere begrüßen die Rotjacken am 12. September den Zweitplatzierten der Regular Season in der Schweizer National League, Fribourg-Gottéron, in Klagenfurt. Am 15. September tritt schließlich der amtierende Meister Polens, Unia Oświęcim, in der Landeshauptstadt an. Nach sieben Runden in der heimischen win2day ICE Hockey League, die am 20. September startet, wechselt der EC-KAC im Oktober dann wieder zurück auf das internationale Parkett: Am 9. Oktober treten die Rotjacken beim Titelverteidiger der Champions Hockey League, Genève-Servette, an. Beschlossen wird der Grunddurchgang aus rot-weißer Sicht eine Woche später auf eigenem Eis: Am 16. Oktober ist der amtierende Schweizer Meister, die ZSC Lions Zurich, am Wörthersee zu Gast.

Eintrittskarten für die Heimspiele

Eintrittskarten für die Heimspiele des EC-KAC in Europas wichtigstem Klubbewerb gelangen nach dem Abschluss der Abo-Verlängerung in den Verkauf, frühestens aber zu Beginn des Monats August. „Exakte Fristen können aktuell aufgrund der kompletten Umstellung des Ticketingsystems in den Sommermonaten noch nicht genannt werden“, heißt es am Donnerstag seitens der KAC.