Superzelle über Graz: Starkes Gewitter brachte „Weltuntergangsstimmung“

Fast 7.000 Blitze wurden am gestrigen Donnerstag, den 6. Juni, in der Steiermark gezählt, einige davon wohl in Graz. Dort ist nämlich am Abend gegen 20.30 Uhr eine Superzelle durchgezogen, wie „Skywarn Austria“ auf Facebook berichtet.

Hagel und sintflutartiger Regen in Graz

In wenigen Minuten sind dabei über 20 Liter Regen bei der Messstation in der Heinrichstraße bei der Universität gefallen, zudem hat es auch in Teilen der Stadt gehagelt, wie mehrere Leser meldeten. „Von einer Minute auf die andere herrschte richtig Weltuntergangsstimmung“, erzählt ein Leser gegenüber 5 Minuten vom sintflutartigen Regen.

©Leserfoto Unter anderem in Puntigam hat es auch gehagelt.

Fotos von Superzelle über Graz verblüffen

Doch die eigentlich unglaublichen Fotos sind außerhalb von Graz bzw. außerhalb des Gewitters entstanden. Ihr habt uns viele davon geschickt, wir wollen sie euch im Folgenden auch nicht vorenthalten. Aus einigen Perspektiven ist dabei die gewaltige Superzelle, die über die Stadt gezogen ist, sehr deutlich zu sehen.