Land erhöht finanzielle Unterstützung bei Schulveranstaltungen

„Diese Erhöhung war und ist dringend erforderlich. So leisten wir unseren Beitrag, dass eine Teilnahme an diesen schulischen Veranstaltungen auch in Zukunft so gut es geht allen Schülerinnen und Schülern möglich sein wird“, erklärte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Waren es bisher 50 Euro pro Schüler und pro Schulveranstaltung, werden es ab dem kommenden Schuljahr 100 Euro sein. Die Zuteilung des Förderbetrages erfolgt durch den jeweiligen Schulleiter. Ein entsprechender Beschluss erfolgte in der vergangenen Regierungssitzung.

Förderbetrag wird verdoppelt

Fellner: „Ich freue mich, dass wir mit der Verdoppelung des Förderbeitrages, effektive Unterstützung leisten können.“ Die Förderung wird bereits mit dem kommenden Schuljahr 2024/2025 umgesetzt. Bisher nahmen diese im Schnitt rund 1.900 Schüler pro Jahr in Kärnten in Anspruch.