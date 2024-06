Sturmböen und Starkregen: Gewitter in Wien hatte es in sich

Gestern Abend sind gegen 21 Uhr schwere Gewitter über Wien gezogen. Wie „Skywarn Austria“ auf Facebook berichtet seien zu dieser Zeit Superzellen über den beiden einwohnerreichsten Städten Österreichs gelegen. Auch durch Graz ist ein Gewitter gezogen und hat unglaubliche Bilder mit sich gebracht – stellenweise war auch Hagel mit dabei.

„In Wien geht es gerade richtig ab“

In Wien war jedenfalls auch so einiges los. Über 1.300 Blitze wurden in der Bundeshauptstadt gezählt – und damit mehr als im ganzen Mai zusammen. Zudem ist auch Starkregen durch die Stadt gezogen. „In Wien geht es gerade richtig ab“, hat ein Leser unter anderem gegenüber 5 Minuten erklärt. Ein Video zeigt auch, wie Starkregen und Wind durch die Stadt fegten.

©Leservideo | Wien wurde Donnerstagabend von Starkregen und Sturmböen „heimgesucht“.

Bis zu 90 km/h in der Inneren Stadt

Die „Unwetterwarnzentrale“ hat gestern auch noch die Windgeschwindigkeiten in Österreich bekanntgegeben – und Wien lag mit zwei Messstationen unter den ersten drei. 90 km/h wurden demnach in der Inneren Stadt, 70 km/h an der Hohen Warte gemessen. Leserfotos zeigen auch Äste und Co., die „Opfer“ des Gewitters, das über die Stadt gezogen ist, geworden sind.

©Leserfoto | Das Unwetter in Wien… ©Leserfoto | …hatte es in sich. ©Leserfoto | Starkregen und Sturm sind über die Stadt gezogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 08:15 Uhr aktualisiert