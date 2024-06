Landesweite Schwerpunktaktion: Kärntner Polizei zupfte 24 Führerscheine

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 08:23 / ©BMI/Egon Weissheimer

Die Landesverkehrsabteilung führte vom 6. auf den 7. Juni 2024 eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer in Kärnten durch. Dabei wurden 24 Führerscheine abgenommen. „Weiters gab es 307 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG)“, teilte man seitens der Landespolizeidirektion Kärnten am Freitag mit.