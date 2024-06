Erfolgskurs: Bereits 7.000 Absolventen an der FH CAMPUS 02 in Graz

Seit ihrer Gründung hat die Hochschule kontinuierlich daran gearbeitet, exzellente Bildungsangebote anzubieten und Absolventen optimal auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Der erreichte Meilenstein ist nicht nur ein Zeugnis für die herausragende Qualität der Ausbildung an der FH CAMPUS 02, sondern unterstreicht auch die entscheidende Rolle, die sie für die steirische Wirtschaft und darüber hinaus spielt.

Alumni in internationalen Top-Unternehmen

Die Absolventen der Studiengänge und Lehrgänge an der FH CAMPUS 02 sind in führenden Unternehmen tätig und tragen damit nicht nur zur regionalen, sondern auch zur globalen Wirtschaft bei. Ihre Karrieren in verschiedenen Branchen und Positionen spiegeln das hohe Ausbildungsniveau und die praxisorientierte Lehrmethode der FH CAMPUS 02 wider. Absolventen der Grazer Fachhochschule fassen international Fuß und tragen mit ihrem Können zum Erfolg von Unternehmen wie Google, L’Oreal, Amazon, Red Bull, Pankl Racing Systems AG, Mercedes, AVL List GmbH, Knapp sowie Deloitte bei. Einige Absolventen gründeten bereits selbst Unternehmen und setzen so ihre Visionen und Ideen erfolgreich in die Wirklichkeit um.

Stolz auf erfolgreiche Absolventen

„Wir sind außerordentlich stolz auf unsere Absolventen, die durch ihr Engagement und ihre Expertise zur Stärkung der Wirtschaft beitragen und in internationalen Top-Unternehmen erfolgreich sind. Dies zeigt, dass unsere praxisorientierte Ausbildung und die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft die beste Grundlage für eine erfolgreiche Karriere bieten“, so die Rektorin Kristina Edlinger-Ploder.

Hohe Weiterempfehlungsrate

Auch die letzte Absolventenbefragung bestätigte den Erfolgskurs der Hochschule. Die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren, wurde neben dem Standort und den angebotenen Fachrichtungen als Beweggrund für ein Studium an der FH CAMPUS 02 angegeben. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei mehr als 80%.

Internationales Audit der FIBAA bestätigt den Erfolg

Die FH CAMPUS 02 absolvierte das verpflichtende Audit zur Zertifizierung des Qualitätsmanagements an der Hochschule. Das international besetzte 7-köpfige Gutachterteam prüfte neben den Voraussetzungen für ein positives Ergebnis im „Institutional Audit“ den Antrag zur Verleihung des Qualitätssiegels „Excellence in Digital Education“. Von den 42 erhobenen Kennzahlen wurden mehr als ein Viertel mit dem Bewertungsurteil „übertroffen“ bzw. „exzellent“ abgeschlossen.