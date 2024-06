Schwerer Unfall auf A9: Auto hat sich mehrmals überschlagen

Am späten Nachmittag des gestrigen Donnerstag, 6. Juni, war gegen 17.40 Uhr ein Steirer mit seinem Auto auf der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn (Oberösterreich) aufgrund des Starkregens ins Schleudern geriet. In weiterer Folge kam er rechts von der Autobahn ab, überschlug sich in der Böschung mehrmals und kam auf den Reifen stehend zum Stillstand.

15 Kilometer langer Stau nach Totalsperre der A9

Der 39-Jährige und sein Beifahrer, ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, wurden im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite beide Insassen aus dem Fahrzeug. Der Autofahrer wurde von der Rettung ins LKH Rottenmann, der Beifahrer mit dem Hubschrauber ins LKH Kirchdorf eingeliefert. Die A9 war im Bereich der Unfallstelle bis 18.50 Uhr total gesperrt, bis kurz nach 19 Uhr nur einspurig befahrbar. Es entstand ein Stau von 15 Kilometern, wie die Polizei berichtet.