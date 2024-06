Von Merlin bis Hogwarts: Neue Mitmach-Ausstellung im kärnten.museum

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 08:48 / ©kärnten.museum / Karlheinz Fessl

Mit einem Zauberspruch eröffnete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag die neue Mitmach-Ausstellung in Klagenfurt. Er ist überzeugt: „Kinder und Jugendliche sind die Kulturgenießer und Kulturschaffenden der Zukunft, daher müssen wir dieses Interesse so früh wie möglich fördern. Das Programm der wissens.wert.welt, die nun ein Teil des kärnten.museum ist, wird dazu beitragen.“

Neues Programm im Landesmuseum

Direktor Wolfgang Muchitsch dazu: „Wir feiern nicht nur die Eröffnung der Mitmachausstellung, sondern heißen auch das Team der wissens.wert.welt im kärnten.museum herzlich willkommen.“ Manfred Liedke, der die Zauber-Ausstellung zusammengestellt hatte, gab den Eröffnungsgästen einen kurzen Einblick in die Geschichte der Zauberei. Für Begeisterung sorgten auch die Zauberer des Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten.