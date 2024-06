Heftige Gewitter im Südosten Österreichs erwartet

Am Nachmittag zieht eine massive Gewitterfront über den Südosten Österreichs, und zwar von der Südseite des Alpenhauptkammes in Kärnten bis zum Semmering. Hier bilden sich zu Mittag bereits Quellwolken, die auf bevorstehende Unwetter mit Hagel und Starkregen hinweisen. „Die heutige Gewitterfront wird durch eine vorhandene Windschere beeinflusst, was dazu führt, dass die Gewitterwolken schneller weiterziehen und nicht lange an einem Ort verweilen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Diese dynamische Wetterlage bedeutet, dass die Regionen zwar heftiger, aber nur kurzzeitig von Unwettern betroffen sein werden. Die Gewitter ziehen dann weiter Richtung Burgenland und Niederösterreich, auch hier ist Vorsicht geboten.

Gewitter von Bayern Richtung Salzburg

Am späteren Nachmittag ist zudem mit Gewittern aus Bayern zu rechnen, die sich in Richtung Salzburg bewegen. Heute sind generell in ganz Österreich Gewitter möglich. Von Westen bis Osten können sich lokale, starke Unwetter entwickeln. Die GeoSPhere Austria bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Unter www.wettermelden.at wird ersucht, das aktuelle Wetter von deinem Standpunkt aus zu melden, um so noch genauere Infos über das Wettergeschehen in Österreich zu bekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 10:21 Uhr aktualisiert