Wiener fährt 13-Jährigen um: „Er ist plötzlich auf die Straße gelaufen“

Ein 43-jähriger Wiener war heute Vormittag, am 7. Juni gegen 7.15 Uhr, mit seinem Auto auf der Stammersdorfer Straße in Gerasdorf (Niederösterreich) aus Fahrtrichtung Wien kommend in Richtung Ortsmitte Gerasdorf unterwegs. Plötzlich sei aber ein 13-jähriger Wiener von links auf die Fahrbahn gelaufen, der Autofahrer konnte trotz Notbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern, wie die Polizei berichtet. Der Bub wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen werden.