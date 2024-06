Bundesheer-Fahrzeugkolonnen auf Kärntens Straßen unterwegs

Berufssoldaten, Milizsoldaten sowie Grundwehrdiener nehmen zwischen dem 10. und dem 21. Juni 2024 an der Bundesheer-Großübung „Schutzschild 24“ teil, welche in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten stattfinden wird. Vor allem an den ersten beiden Übungstagen, dem 10. und 11. Juni 2024, sei in Kärnten ganztägig mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, betont man am heutigen Freitag seitens des Militärkommandos Kärnten. Immerhin würden sich ganze Fahrzeugkolonnen des Bundesheers zu den vorgesehenen Übungsplätzen bewegen.

Hier solltet ihr Verzögerungen einplanen

Betroffen sind insbesondere die A2 Südautobahn und die A9 Phyrn-Autobahn sowie die Bundesstraßen S6, S36, S35, B60, B15 und die Orte Klagenfurt, St. Veit an der Glan, Judenburg, St. Michael in der Obersteiermark, Mürzzuschlag, Graz und Götzendorf. Auch während der Übung sei mit temporären lokalen Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs zu rechnen. „Das Bundesheer ist bemüht, diese so weit wie möglich einzuschränken und wird diese vorab ankündigen“, heißt es abschließend. Bei Verkehrsbehinderungen durch Übungstätigkeiten regeln zudem Militärpolizisten den Verkehr.