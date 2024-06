Verlieren, Vergessen und Finden in Graz: Das musst du beachten

In der Annenstraße, Ecke Elisabethgasse, können verlorene oder vergessene Gegenstände wiedergefunden werden.

In der Annenstraße, Ecke Elisabethgasse, können verlorene oder vergessene Gegenstände wiedergefunden werden.

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 10:50 / ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger

Im Grazer Fundamt, in der Annenstraße 19, wird vieles wiedergefunden und noch mehr

gesucht. „Je nach Wert werden die Fundstücke sechs oder zwölf Monate aufbewahrt“,

erklärt Dieter Kainz vom Grazer Fundbüro. Und danach? „Danach werden sie verkauft,

gespendet oder entsorgt.“ Auch der Finder kann nach der Aufbewahrungsfrist einen

Eigentumsanspruch geltend machen.

Ich habe etwas gefunden

Findet man einen verlorenen Gegenstand, dessen Wert über zehn Euro liegt oder der für

den Besitzer offensichtlich wichtig ist (wie zum Beispiel ein Schlüssel oder eine

Bankomatkarte) besteht eine Abgabepflicht. Man muss ihn zur Fundbehörde bringen.

Üblicherweise sind die Gemeinden oder der Magistrat die richtige Anlaufstelle. In Graz

gibt es, neben dem Fundbüro auch andere Abgabestellen. Seit 2003 ist die Abgabe bei

der Polizei nicht mehr möglich, außer es handelt sich um bedenkliche Funde wie

Schusswaffen, Sprengmittel oder Kriegsmaterial.

Verloren oder Vergessen? Finderlohn gibt es immer

Jeder, der einen Gegenstand gefunden und abgegeben hat und dessen Besitzer auch

ausfindig gemacht wurde, hat Anspruch auf einen Finderlohn. „Der gesetzliche Anspruch

liegt bei zehn Prozent Finderlohn für Gegenstände, die verloren wurden und einen Wert

bis zu 2000,- Euro haben“, erklärt Dieter Kainz. Liegt der Wert höher, halbiert sich der

Prozentsatz für den Betrag, der über 2000,- Euro liegt. Wurde lediglich etwas vergessen,

beträgt der Finderlohn ebenso fünf Prozent. Als „Verloren“ gelten Dinge, die im

öffentlichen Raum abhandengekommen sind. „Vergessen“ bedeutet, wenn man sie im

Aufsichtsbereich eines Dritten liegen gelassen hat, also zum Beispiel in Geschäften oder

Gasthäusern.

Ich habe etwas verloren

Hat man selbst etwas verloren, kann man entweder online danach suchen oder sich direkt an das Fundamt wenden. Online hat man sogar die Möglichkeit, die Datenbank der gefundenen Gegenstände zu durchsuchen und zu hoffen, dass der eigene Verlust dort schon gelistet ist. In verschiedenen Kategorien kann dort zum Beispiel nach dem geliebtem Stofftier oder Omas wertvoller Halskette gesucht werden. „Gefunden wird alles“, erzählt Dieter Kainz weiter. Es gäbe nichts, was sie nicht schon im Fundbüro gehabt hätten, schmunzelt er.

Skurrile Funde

Man fragt sich vielleicht wie so etwas gehen soll, aber tatsächlich wurden im Fundbüro schon Gebisse, Hörgeräte und auch Rollstühle und Kinderwägen abgegeben. „Einmal hatten wir sogar einen Bootsmotor hier“, berichtet Kainz. Von all den verlorenen Gegenständen, egal ob skurril oder nicht, finden österreichweit jährlich etwa 100.000 zu ihren Besitzern zurück.