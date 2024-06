Kein Gehaltsabschluss für 50.000 Österreicher – jetzt wurde gestreikt

„Die Arbeitgeber haben sich bei ihrem Angebot gerade einmal im Zehntelprozent-Bereich bewegt. Die angebotenen Lohn- und Gehaltserhöhungen liegen damit immer noch weit unter der durchschnittlichen Inflationsrate der letzten zwölf Monate“, berichten die Verhandlungsleiter von PRO-GE und GPA, Alfred Artmäuer und Günther Gallistl. Zwei Stunden lang haben die Warnstreiks gedauert, die nächste Verhandlung findet am 17. Juni statt. „Wir werden selbstverständlich die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen auch weiter steigern, wenn in der nächsten Runde kein Abschluss zu Stande kommt.“

Wir sind mit der Geduld am Ende

Gefordert wird von den Gewerkschaften ein Abschluss über der rollierenden Inflation. Am 17. Juni erwartet man einen Abschluss, mit der Geduld sei am nämlich am Ende. „Wir haben aber auch keine Angst, den Konflikt zu führen, wenn die Arbeitgeber weiterhin kein ernstzunehmendes Angebot auf den Tisch legen“, so Artmäuer und Gallistl abschließend.