Ossiacher See hat vorübergehend einen freien Seezugang mehr

„Gibt es jetzt auch in Annenheim einen gratis Seezugang?“, fragte uns kürzlich 5 Minuten Leser Lukas und schickte uns das Foto eines Banners, auf dem genau dies angekündigt wurde. Daraufhin haben wir bei der Stadt Villach nachgefragt und tatsächlich! Zumindest bis 20. Juni 2024 ist der Eintritt zum Camping Bad Ossiacher See in Annenheim frei. Grund sind Modernisierungsarbeiten, die den Betrieb dort aktuell einschränken.

Wird umfassend modernisiert

„Unter anderem werden ein zeitgemäßer Gastronomiebereich und ein neues Geschäft am bisherigen Standort errichtet“, heißt es seitens der Stadt Villach. Weitere Vorhaben umfassen neue Tiny Häuser, ein mobiles Gastronomieangebot direkt am See, ein modernisiertes sowie ein komplett neues Sanitärhaus, einen Freizeitbereich für Campinggäste, energieeffiziente Heizung und Warmwasseraufbereitung mit Solar und Photovoltaik sowie ein Seechalet mit Sauna direkt am See. Aufgrund dieser Pläne muss ein Teil des Bades aus Sicherheitsgründen temporär gesperrt bleiben. Der Campingplatz wird am 21. Juni geöffnet.

Eintritt ist bis zum 20. Juni frei

Gebadet werden kann aber trotzdem – und das sogar gratis! Der Eingang erfolgt bis 20. Juni 2024 über die benachbarte Surf- und Segelschule Rainer und ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Zugang zu den Steganlagen ist möglich. Umkleiden und Sanitäranlagen stehen ebenfalls zur Verfügung. Gastronomie gibt es allerdings keine. „Die Benützung des Badestrandes erfolgt auf eigene Gefahr, das Betreten des benachbarten Baustellenbereichs ist verboten“, betont ein Sprecher der Stadt abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert