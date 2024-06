Großfahndung nach bewaffnetem Raubüberfall in Lichtenwörth

Schock-Momente heute Vormittag in einer Firma in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt). Gegen 8.20 Uhr marschierten zwei Bewaffnete in die Traktorfirma und haben sie überfallen. Die Mitarbeiter sollen, so berichtet der ORF, mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein. Nach den beiden Männern wird nun gefahndet.