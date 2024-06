Villach singt: Ganze Draustadt wird am 15. Juni wieder zur Bühne

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 11:31 / ©Stadt Villach / Adrian Hipp

„Viele Menschen aus Villach und der Umgebung kommen dabei zusammen, um an verschiedenen Plätzen der Stadt Lieder zu singen. Die Stimmung ist einmalig, Zuhörer wie Chöre freuen sich, die Stadt als große Bühne zu erleben“, weiß Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Unter den Mitwirkenden sind auch heuer wieder bekannte Klangkörper aus Villach, wie der Alpen-Adria-Chor Villach, der Finanzchor Villach, der heart.chor.Stadtpark, der Polizeichor Villach, die Sängerrunde Fellach-Oberdörfer, die Sängerrunde St. Michael, die Singgemeinschaft Bergfreunde Villach und das Volksliedensemble Landskron.

Am Foto: Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ)

Höhepunkt auf dem Rathausplatz

Erstmals dabei sind außerdem der Villacher Mamachor und der Schulchor am Peraugymnasium, die beide von Eva Petritsch geleitet werden. Beim Mamachor singen ausschließlich Mütter, im Schulchor stimmen 20 Schüler vorwiegend Popsongs an. „Der Ausklang ist zugleich der Höhepunkt der Veranstaltung, wenn um 12 Uhr wieder alle Chöre gemeinsam mit dem Publikum auf dem Rathausplatz singen und so den wohl größten Chor der Stadt bilden“, freut sich Sandriesser schon jetzt auf die Stimmenvielfalt.