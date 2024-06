Blitzgeburt im Rettungswagen: Theresa hatte es sehr eilig

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 11:34 / ©Rotes Kreuz Graz-Umgebung

Theresa aus Purgstall im Bezirk Graz-Umgebung hatte es besonders eilig, das Licht der Welt zu erblicken. Am 27. Mai kam sie in einem Rettungswagen zur Welt, wie das Rote Kreuz am Donnerstag mitteilte.

Nachtmannschaft des Roten Kreuzes im Einsatz

Kurz nach 5.00 Uhr morgens wurde die Nachtmannschaft des Rettungswagens der Ortsstelle Kumberg des Roten Kreuzes Graz-Umgebung nach Purgstall bei Eggersdorf alarmiert. Eine zweifache Mutter stand kurz vor der Entbindung und sollte ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Doch es kam anders: Noch während Einsatzfahrer Daniel das Notarztfahrzeug nachalarmierte und mit dem werdenden Vater sprach, wurde Rettungssanitäter Pascal im Beisein von Annika, die sich in Ausbildung zur Rettungssanitäterin befindet, zum Geburtshelfer.

Kerngesund vor dem Elternhaus

Um 5.28 Uhr erblickte die kleine Theresa kerngesund vor ihrem Elternhaus das Licht der Welt. Noch vor dem Eintreffen des Notarztes wurde das Neugeborene abgenabelt und in eine Decke gewickelt der frisch gebackenen Mutter übergeben. Mutter und Tochter waren trotz der Blitzgeburt wohlauf und wurden anschließend ins LKH Graz gebracht.