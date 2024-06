In Tod gestürzt: Österreicherin beim Wandern in der Schweiz verunglückt

Bei einer Wanderung in der Schweiz ist eine Vorarlbergerin tödlich verunglückt.

Bei einer Wanderung in der Schweiz ist eine Vorarlbergerin tödlich verunglückt.

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 11:35 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

Gemeinsam mit einer Begleitperson war die 56-Jährige gestern Vormittag in der Schweiz wandern. Dort war sie in Richtung Lienzer Spitz unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache hunderte Meter in die Tiefe stürzte. Sie wurde wenig später von der Schweizerischen Rettungsflugwacht „REGA“ im Zuge eines Suchfluges südöstlich des Wandfußes gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät, die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Unfallursache wird nun noch abgeklärt.